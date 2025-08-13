Calciomercato Milan, Allegri stringe per Okoli: ecco quale dettaglio manca per chiudere

Il calciomercato Milan è più attivo che mai mentre i tifosi sognano la stretta finale per Okoli,, ecco però quale dettaglio manca per chiudere

Le voci che circolano sempre più insistentemente sembrano trovare conferma: il Milan è seriamente interessato a rinforzare la propria difesa con l’ingaggio di Caleb Okoli. Il nuovo Direttore Sportivo rossonero, Igli Tare, è stato visto in incontro con i dirigenti del Leicester, un colloquio che potrebbe portare a sviluppi significativi nei prossimi giorni. Al momento, la trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma potrebbe decollare attorno al 20 agosto, data che i tifosi milanisti dovrebbero segnare sul calendario.

L’interesse del Milan per Okoli non è una novità. Il giovane difensore, che ha appena concluso una stagione positiva, è già nel mirino di numerosi top club europei. La sua fisicità, unita alla capacità di leggere il gioco e alla versatilità, lo renderebbe perfetto per la difesa del Milan, soprattutto sotto la guida di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore rossonero che punta a costruire una squadra forte e competitiva. Con Tare al timone del calciomercato, le operazioni si sono accelerate, e la sua esperienza internazionale sta già facendo la differenza.

Dal canto suo, il Leicester non è certo a guardare passivamente. La squadra inglese sta cercando un sostituto per Okoli nel caso in cui la cessione dovesse andare a buon fine. Questo aspetto è cruciale per il buon esito dell’operazione: il Leicester non libererà facilmente il suo difensore senza avere la certezza di un sostituto adeguato. È una dinamica comune nel calciomercato, dove ogni mossa è strategica.

Per i tifosi del Milan, l’arrivo di Okoli sarebbe un segnale concreto delle ambizioni della società. Dopo l’arrivo dell’ex Juve Allegri, il mercato rossonero sta prendendo forma con l’obiettivo di tornare a competere ad alti livelli, sia in Italia che in Europa. La situazione va seguita con attenzione, poiché le prossime settimane potrebbero essere decisive. Le trattative con il Leicester si intensificheranno, e la speranza è che possa arrivare presto la fumata bianca. Lo riporta Alessandro Jacobone.