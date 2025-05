Calciomrcato Milan, il rinnovo Theo Hernandez resta una situazione intricata! Furlani al lavoro, due le opzioni sul piatto

Calciomercato Milan, il rinnovo Theo Hernandez resta una situazione intricata! Furlani al lavoro, due le opzioni sul piatto

Il futuro di Theo Hernandez è uno dei temi caldi del calciomercato Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i prossimi giorni saranno decisivi per chiarire la posizione del terzino francese, il cui contratto con il club rossonero scadrà a giugno 2026. Le trattative per il rinnovo, però, sono ferme e la distanza tra le parti resta significativa.

Il Milan ha proposto un prolungamento fino al 2028, ma a cifre inferiori rispetto all’attuale ingaggio. Una proposta che Theo ha gentilmente declinato, ritenendola non adeguata al proprio valore, anche considerando le prestazioni offerte negli ultimi anni. Il giocatore, infatti, resta uno dei punti di forza della squadra e uno dei migliori interpreti del ruolo a livello europeo.

La situazione si complica ulteriormente per l’assenza di offerte concrete da parte dei top club europei, gli unici che Theo Hernandez prenderebbe in considerazione per un eventuale trasferimento. Questa mancanza di acquirenti, unita al mancato rinnovo, apre un pericoloso scenario: il rischio di perdere il giocatore a parametro zero nel 2026.

Uno scenario che il Milan vuole assolutamente evitare. La dirigenza dovrà decidere se rilanciare con una proposta economica più convincente o prendere in considerazione una cessione già in estate per monetizzare al massimo, evitando di arrivare all’ultimo anno di contratto.

Il rebus Theo Hernandez resta dunque aperto, ma una decisione definitiva potrebbe arrivare a breve. I prossimi incontri tra la società e l’entourage del giocatore saranno determinanti per il futuro dell’ex Real Madrid.