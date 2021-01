Calciomercato Milan: rossoneri al lavoro per il riscatto di Dalot

Stando a quanto riportato dal The Sun, il Milan avrebbe iniziato le trattative con il Manchester United per il riscatto di Dalot

Il Milan è soddisfatto dal rendimento di Diogo Dalot e, secondo il The Sun, avrebbe avviato i contatti con il Manchester United per l’inserimento di un diritto di riscatto all’interno di un prestito che per ora resta secco. I rossoneri avrebbero avanzato una prima offerta di 17 milioni di euro più bonus.

Fin qui il terzino portoghese ha giocato 16 partite tra tutte le competizioni, segnando 1 gol e 2 assist, alternando prestazioni convincenti ad altre un po’ sotto tono. Il classe ’99 però ha certamente dimostrato di avere tanti margini di miglioramento.