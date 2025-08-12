Calciomercato Milan, Saelemaekers nel progetto Allegri: primi contatti per il rinnovo

Calciomercato Milan, Alexis Saelemaekers potrebbe valutare di rimanere al Milan dopo il prestito trascorso alla Roma: le ultime

Il ritorno di Alexis Saelemaekers al Milan dopo il prestito alla Roma si sta trasformando in una storia di rilancio e maturità calcistica. L’esterno belga, arrivato in rossonero nel gennaio 2020 dall’Anderlecht, è tornato a Milano con l’obiettivo di conquistare un ruolo centrale nel progetto tecnico, e i segnali vanno esattamente in quella direzione.

Le prime settimane di lavoro sotto la guida di Massimiliano Allegri e con Igli Tare come nuovo direttore sportivo hanno evidenziato la sua crescita, non solo a livello tecnico e tattico, ma anche sul piano della personalità. Non più un semplice jolly da fascia, Saelemaekers si propone come elemento cardine per la nuova stagione, grazie alla sua duttilità e alla capacità di interpretare più ruoli, qualità che si sposano alla perfezione con l’idea di gioco del tecnico livornese.

A confermare questa nuova consapevolezza sono anche le sue parole dopo l’amichevole contro il Chelsea di Enzo Maresca, terminata 4-1 per i Blues: «Ora prendo responsabilità», ha dichiarato il classe 1999, sottolineando la volontà di caricarsi sulle spalle maggiori compiti e di essere decisivo nei momenti chiave.

Sul fronte societario, le intenzioni sono chiare: il Milan sta valutando un rinnovo di contratto per blindare il belga. Secondo Calciomercato.com, i primi dialoghi sono già iniziati e si punta a prolungare l’accordo oltre la scadenza attuale del 30 giugno 2027. Oltre alla durata, si lavora anche su un adeguamento dell’ingaggio, oggi fissato intorno al milione di euro netto a stagione (circa 1,31 milioni lordi grazie al Decreto Crescita).

Un eventuale aumento sarebbe il segnale concreto della fiducia che la dirigenza ripone in lui e del suo ruolo strategico nella rosa. Il percorso intrapreso da Saelemaekers, unito alla stima del nuovo allenatore, sembra destinato a consolidare il suo legame con il club e a garantirgli un posto da protagonista nel calciomercato Milan e nel progetto a lungo termine.