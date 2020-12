Calciomercato Milan, si sfrutteranno le occasioni sia in entrata che in uscita

Calciomercato Milan, la strategia scelta da Maldini e Massara è chiara: sfruttare le occasioni a gennaio ma anche per le operazioni in uscita

Partendo dal presupposto che la rosa attuale soddisfa sia dirigenza che tecnico (e come potrebbe essere altrimenti?) Maldini e Massara, in comune accordo con Pioli, avrebbero deciso di adottare la strategia del “se si presenterà l’occasione lo faremo” per la prossima sessione di calciomercato.

Una filosofia che riguarderà l’arrivo del difensore centrale, atteso già l’estate scorsa da Pioli, e del vice-Ibra per sopperire alle frequenti assenze dello svedese in stagione. Quel che non si dice spesso è però che la stessa identica strategia il Milan l’adotterà anche per il calciomercato in uscita: Musacchio, Duarte e Conti sono i cedibili dichiarati ma a questi si potrebbero aggiungere, qualora arrivasse l’offerta adeguata, anche Samu Castillejo e Rade Krunic.

MUSACCHIO – Il centrale andrà in scadenza al termine della stagione ma il recente interessamento mostrato dal Genoa potrebbe accelerare una sua cessione già a gennaio ovviamente a costi ridotti (2 milioni).

CONTI E DUARTE – Entrambi hanno perso almeno 3-4 posizioni nelle gerarchie di Stefano Pioli a causa dei tanti infortuni ma anche alle straordinarie prestazioni dei loro rispettivi sostituti (Gabbia, Kalulu e Conti, Dalot). Se qualche club dovesse decidere di puntare su di loro a gennaio formulando un’offerta che permetta quanto meno al Milan di non andare in minusvalenza partiranno.

CASTILLEJO E KRUNIC – “Titolari oggi, ma non domani” questa la frase che sintetizza il reale status di Castillejo e Krunic nella rosa del Milan. Entrambi i calciatori sono stati preziosi attori dell’inizio stagionale dei rossoneri ma in futuro la società difficilmente continuerà a puntare su di loro. In questo caso sarà fondamentale generare plusvalenza e sicuramente non decurtare troppo la rosa almeno dal punto di vista numerico.