Calciomercato Milan, suggestione Sergio Ramos? Gli ultimi rumors

Calciomercato Milan, suggestione Sergio Ramos per la difesa rossonera? Gli ultimi rumors attorno allo spagnolo

L’eliminazione del PSG dagli ottavi di finale di Champions League potrebbe aprire la strada a una vera e propria rivoluzione estiva. Da Messi a Sergio Ramos, come riporta la stampa francese: tanti se ne andranno da Parigi.

Proprio il difensore spagnolo, da sempre pallino del Milan, potrebbe tornare di moda in casa rossonera. La pista, ad oggi una semplice suggestione di calciomercato, non andrebbe in ogni caso scartata a priori.