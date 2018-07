Suso, sondaggio del Chelsea: la clausola scade a mezzanotte

La clausola rescissoria di 38 milioni di euro scadrà a mezzanotte, ore decisive per il futuro di Suso: sondaggio del Chelsea per il fantasista del Milan

Il mercato del Milan deve ancora carburare ma c’è grande incertezza sul futuro degli attuali calciatori a disposizione di Gennaro Gattuso. Non mancano le richieste, in particolare, per quanto riguarda Suso: l’esterno spagnolo piace a diversi club europei e la sua clausola rescissoria da 38 milioni di euro scadrà a mezzanotte…

Secondo quanto riportato da Premium Sport, il Chelsea ha sondato il terreno per monitorare la situazione: l’ex Liverpool è un pupillo di mister Maurizio Sarri, che però deve fare prima i conti con il destino di Eden Hazard, a sua volta richiesto dal Real Madrid. Nessuna offerta ufficiale da parte dei Blues ma solo dei contatti, attesi aggiornamenti…