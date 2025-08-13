Calciomercato Milan, Tare rilancia per quel giovane: ecco la nuova proposta che riduce la distanza

Il Calciomercato Milan sempre più nel vivo, il ds Tare rilancia per quel giovane, vediamo tutti i dettagli della nuova proposta che riduce la distanza

Il Milan accelera per Athekame, giovane centrocampista considerato uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico. Il club rossonero ha deciso di alzare la propria offerta, avvicinandosi alle richieste del club di appartenenza del giocatore, e le trattative sono entrate nella fase decisiva. L’obiettivo è concludere l’affare il più velocemente possibile, per consegnare a Massimiliano Allegri il rinforzo tanto atteso per il centrocampo.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Milan ha presentato una nuova proposta che ha ridotto le distanze tra le due parti, ma rimane ancora un ostacolo da superare: l’accordo sulla percentuale che spetterebbe al club di Athekame in caso di una futura cessione del giocatore. Questa clausola, ormai comune nel calcio moderno, è pensata per tutelare il club che ha sviluppato il talento. Sebbene il Milan riconosca la validità della richiesta, sta cercando di negoziare una percentuale più bassa per evitare di dover sborsare cifre troppo alte in futuro. Se questo scoglio verrà superato, l’affare potrebbe finalmente essere concluso.

Athekame è un centrocampista dalle ottime doti tecniche e fisiche, che può ricoprire vari ruoli a centrocampo, dal mediano al regista, fino al trequartista. Le sue qualità hanno attirato l’interesse di diversi top club europei, ma il Milan sembra essere in vantaggio per assicurarsi le sue prestazioni. Il centrocampo rossonero è un reparto che necessita di rinforzi, e l’arrivo di Athekame fornirebbe a Massimiliano Allegri una valida alternativa per la sua rosa. Il tecnico vuole un centrocampista in grado di dare il suo contributo sia in fase difensiva che in quella di costruzione. L’ingresso di Athekame sarebbe quindi un passo importante per la costruzione di un Milan più competitivo. I tifosi, naturalmente, sperano che la trattativa si concluda il prima possibile.