Calciomercato Milan, Tare non cede Musah a meno che non arrivi un’offerta da urlo: Allegri pronto a puntare su di lui

Calciomercato Milan, le ultime sulla cessione di Musah: ecco quali sono le condizioni per far partire il centrocampista

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è al lavoro con grande intensità non solo per rinforzare la squadra, ma anche per definire alcune uscite che potrebbero modellare definitivamente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Tra i nomi più caldi c’è quello di Yunus Musah, giovane centrocampista statunitense finito nel mirino di diversi club europei.

In particolare, Nottingham Forest e Napoli si sono fatti avanti con concretezza per il talentuoso mediano. Tare ha addirittura prolungato di un giorno il suo soggiorno in Inghilterra, segno evidente della serietà con cui il Milan sta seguendo questa trattativa. Il club rossonero vuole gestire direttamente ogni dettaglio per ottenere il massimo da questa possibile cessione.

La posizione dei rossoneri è molto chiara: Musah potrà lasciare Milanello solo se arriverà un’offerta che rispecchi le valutazioni del club. La richiesta si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che riflette il valore tecnico e prospettico del giocatore, considerato un elemento di grande crescita. Il Milan vuole evitare di svendere un giovane così promettente, proteggendo al contempo i propri interessi economici e sportivi.

Se l’offerta non dovesse arrivare, la permanenza di Musah non sarebbe un problema per l’ex allenatore della Juventus, anzi. L’allenatore vede nel centrocampista un giocatore versatile e dinamico, ideale per il suo progetto tattico. Grazie alle sue qualità atletiche e tecniche e alla giovane età, Musah può rappresentare una risorsa preziosa per il Milan, contribuendo alla costruzione di una squadra competitiva e proiettata al futuro.

La situazione di Musah è un chiaro esempio della cura con cui Tare sta affrontando il suo primo mercato da ds rossonero: ogni scelta, in entrata e in uscita, viene valutata con attenzione per massimizzare i benefici per la società e sostenere la visione tattica di Allegri. Il Milan si trova così in una posizione di forza: se arriverà un’offerta adeguata, Musah partirà con una plusvalenza importante; altrimenti resterà un elemento chiave della rosa, pronto a dare il suo contributo. Questa strategia dimostra la concretezza e la lungimiranza della nuova dirigenza rossonera, decisa a costruire un Milan sempre più solido e competitivo.