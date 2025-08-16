Calciomercato Milan, piovono smentite: quel colpo non si farà!

In casa del calciomercato Milan piovono delle smentite, quel colpo di calciomercato non è destinato a farsi, ecco di cosa si tratta

Il Milan si prepara a tornare in campo domani sera a San Siro, dove inizierà la stagione 2025/2026 affrontando il Bari in Coppa Italia. Questo esordio in casa segna l’avvio di un nuovo ciclo, con Massimiliano Allegri come allenatore e il neo-direttore sportivo Igli Tare già focalizzato sulla costruzione di una rosa competitiva.

Nonostante l’imminente debutto, il calciomercato del Milan continua a essere molto attivo. Dopo gli acquisti di Koni De Winter e Joel Athekame, la dirigenza rossonera sta lavorando intensamente per trovare un attaccante che possa aggiungere qualità, fantasia e, soprattutto, gol. La strategia di Tare sembrerebbe quella di cercare profili adatti al progetto di Allegri e che si integrerebbero perfettamente nel suo sistema di gioco.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza, quello di Breel Embolo ha catturato l’attenzione dei tifosi. L’attaccante svizzero del Monaco, grazie alla sua fisicità e alla sua versatilità, sembrerebbe un profilo ideale per le esigenze del Milan. Tuttavia, recenti indiscrezioni mettono in discussione la fattibilità di questa operazione, almeno per il momento.

A fare chiarezza sulla situazione è stato il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano. Le sue parole sono sempre molto attese dagli addetti ai lavori e dai tifosi, e in questo caso, hanno ridimensionato l’entusiasmo creatosi attorno a questa trattativa. Romano ha infatti dichiarato: “Oggi Embolo non è in squadra per la partita del Monaco, ma quello che posso dirvi è che oggi il Milan non è caldo sul discorso Embolo”. Ha aggiunto che “Il Monaco non si aspetta che il giocatore vada al Milan. Il Milan in questo momento non è protagonista di questa vicenda”. Questo chiarisce che la pista che porta all’attaccante elvetico non sarebbe una priorità assoluta per il club rossonero, e il Monaco non avrebbe sentore di una sua imminente partenza. Ciò non esclude che la situazione potrebbe evolvere in futuro, ma al momento la trattativa sembrerebbe tutt’altro che imminente.

Le dichiarazioni di Fabrizio Romano offrono uno sguardo sulle reali priorità del Milan in questa fase del calciomercato. Con Tare alla guida delle operazioni e la supervisione di Allegri, il club sembrerebbe voler agire con cautela e strategia. Nonostante la necessità di un rinforzo in attacco, il Milan non sembrerebbe intenzionato a fare affari troppo costosi o non in linea con la propria visione.

L’attenzione di Tare probabilmente si concentrerebbe su diverse opzioni, valutando con cura il rapporto qualità-prezzo, la compatibilità tattica e la sostenibilità economica. Il fatto che il Milan non sia “caldo” su Embolo potrebbe significare che sta esplorando altre piste, o che le richieste economiche del Monaco per il giocatore siano considerate eccessive in questo momento. Mentre si aspetta di capire chi sarà il prossimo rinforzo offensivo, l’attenzione si sposta sulla partita di Coppa Italia contro il Bari. Questa sarà l’occasione per vedere all’opera la squadra di Allegri e iniziare a comprendere le dinamiche di gioco del Diavolo per la stagione 2025/2026. Nel frattempo, il mercato rimane in fermento, con la consapevolezza che Igli Tare è pronto a cogliere l’opportunità giusta per costruire una squadra sempre più forte.