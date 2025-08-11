Calciomercato Milan, ufficiale: Terracciano in prestito alla Cremonese con obbligo di riscatto

Calciomercato Milan, gran colpo della Cremonese che strappano Terracciano dal Club rossonero: tutti i dettagli sulla trattativa

L’AC Milan ha confermato attraverso un comunicato ufficiale la cessione in prestito del giovane difensore Filippo Terracciano all’US Cremonese. L’operazione prevede un prestito temporaneo con obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di specifiche condizioni, segnando così una tappa importante nella carriera del classe 2003 e nelle strategie di mercato della società rossonera.

Questa notizia, attesa negli ambienti calcistici da qualche giorno, rappresenta un passaggio fondamentale per il difensore, che lascia la squadra milanese per trovare maggiore spazio in Serie B. La cessione rientra nella più ampia riorganizzazione della rosa voluta dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, con l’obiettivo di ottimizzare gli equilibri tattici e liberare risorse da investire su altri fronti di mercato.

Il club milanese ha espresso gratitudine verso Terracciano con parole di stima: «Il Club ringrazia Filippo per la professionalità e l’impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.» Queste parole evidenziano il rispetto per il percorso del calciatore e il desiderio di vederlo crescere nel nuovo contesto.

Per il giovane difensore, il passaggio alla Cremonese rappresenta un’occasione decisiva per accumulare minutaggio e migliorare le sue qualità. Dopo aver faticato a trovare continuità nella prima squadra del Milan, la Serie B offrirà un ambiente competitivo e formativo dove Terracciano potrà affermarsi come protagonista.

La scelta della Cremonese non è casuale: la società lombarda è nota per la valorizzazione dei giovani e per un contesto sereno e professionale, ideale per la crescita dei talenti. La formula con obbligo di riscatto condizionato tutela entrambe le parti: il Milan si garantisce un potenziale ritorno economico, mentre la Cremonese può valutare con calma le prestazioni del giocatore.

L’operazione si inserisce in un’estate di mercato intensa per il Milan, con il tandem Tare-Allegri impegnato a costruire una squadra competitiva a livello nazionale e internazionale, pronta a puntare ai massimi traguardi.