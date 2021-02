Calciomercato Milan, Thauvin a zero: la situazione

Calciomercato Milan: si susseguono con insistenza le voci sull’arrivo in rossonero di Floriant Thauvin a zero a giugno

Thauvin, al Milan con la prossima sessione di mercato, il Corriere dello Sport fa il punto della situazione in merito al giocatore francese. Dalla Francia starebbero insistendo sulla destinazione rossonera per l’esterno dell’OM con un precontratto già pronto come primo colpo a parametro zero per la prossima stagione.

INFLUENZA VILLA BOAS – Il tecnico portoghese si è dimesso da pochissimo da tecnico del Marsiglia, lui che avrebbe potuto trattenere Thauvin ed invece non ci sarà a far si che il giocatore rimanga in Francia. Dunque il Milan attende solo l’arrivo della prossima sessione, per la quale ci sarà tutto il tempo per definire i dettagli del trasferimento con il giocatore.