Potrebbe terminare dopo appena un anno l’avventura di Thiago Maia in Ligue 1 con il Lille: il club ha bisogno di soldi e il Milan ci sta pensando, c’è anche il Newcastle

Tra i principali talenti del panorama brasiliano, considerato una futura colonna della Nazionale verdeoro, Thiago Maia ha concluso positivamente la sua prima stagione in Europa. Nonostante la stagione disastrosa del Lille, terminata con la salvezza nelle ultime giornate, il classe 1997 ha raccolto ottime prestazioni: 37 presenze e un gol tra Ligue 1 coppe nazionali, prestazioni di livello che hanno confermato la qualità sopraffina del calciatore cresciuto nel settore giovanile del Santos.

Ma il Lille deve far fronte a delle difficoltà di cassa e, dopo averlo acquistato per circa 14 milioni di euro, potrebbe già cederlo. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calcionews24.com, il Milan ci sta pensando: il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli è un suo grande estimatore e, dopo aver sondato il terreno col Santos dodici mesi fa, potrebbe tornare alla carica. Attenzione però alla concorrenza: il Newcastle ha già avviato i contatti con il club transalpino, Rafa Benitez fa sul serio…