Calciomercato Milan, Disasi pressing per portarlo alla corte rossonera. La situazionea ttuale - Calcio News 24

Calciomercato Milan: occhi su Disasi, derby con la Roma per il difensore del Chelsea

Il Calciomercato Milan si infiamma sul fronte difensori centrali, con Axel Disasi, in uscita dal Chelsea, al centro di un derby italiano con la Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrice Hawkins, i giallorossi hanno avviato contatti concreti con i Blues per assicurarsi il centrale francese già nella finestra di gennaio. L’ipotesi sul tavolo sarebbe quella di un prestito, soluzione che permetterebbe alla Roma di rinforzare il reparto arretrato senza un esborso immediato e oneroso.

Disasi, classe 1998, sta vivendo una stagione complicata sotto la gestione di Enzo Maresca. Le statistiche parlano chiaro: il centrale non ha collezionato presenze nelle prime otto giornate di Premier League 2025/26 e ha giocato con la formazione Under 21 per mantenere il ritmo partita. Questa situazione lo rende un obiettivo concreto per le squadre italiane in cerca di un difensore fisico e di esperienza internazionale.

Il Chelsea, che lo aveva acquistato dal Monaco due anni fa per 45 milioni, è ora aperto alla cessione per alleggerire la rosa. L’entourage di Disasi spinge per un prestito gratuito con una parte dello stipendio coperta dai londinesi, così da agevolare il ritorno in campo del giocatore.

Il Calciomercato Milan monitora attentamente la situazione. Il centrale francese rappresenta un’alternativa ideale per la difesa a tre di Massimiliano Allegri e il suo inserimento sarebbe facilitato dalla presenza di una nutrita colonia di connazionali in rossonero, tra cui Maignan, Rabiot e Fofana.

Nonostante la Roma sembri al momento in vantaggio nelle trattative, il Milan potrebbe inserirsi qualora altre piste, come Gatti o lo stesso Skriniar (attualmente blindato dal Fenerbahçe), dovessero sfumare. L’obiettivo dei rossoneri è chiaro: rafforzare il pacchetto difensivo con un profilo pronto a integrarsi rapidamente e capace di garantire solidità e esperienza in una stagione che si preannuncia intensa tra campionato e competizioni europee.

Il duello tra Milan e Roma per Disasi dimostra come il Calciomercato Milan stia puntando su giocatori già formati e pronti per incidere subito, in grado di fare la differenza in un reparto cruciale per gli equilibri tattici della squadra.

