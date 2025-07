Calciomercato Milan, un nome nuovo per la fascia sinistra, un'opportunità di mercato che unisce qualità, esperienza internazionale e costi sostenibili - Calcio News 24

Calciomercato Milan, spunta fuori un nome nuovo per la difesa. Un profilo interessante per Max Allegri

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Defensa Central, il Milan avrebbe messo nel mirino Fran García, terzino sinistro di 25 anni del Real Madrid. In un’estate in cui i rossoneri devono operare in modo calcolato per rinforzare più reparti, dall’attacco alla difesa, quella per il laterale spagnolo potrebbe essere l’operazione perfetta per aggiungere un tassello di alto livello senza un esborso economico eccessivo.

La trattativa è resa possibile dalla situazione del giocatore a Madrid. Dopo l’arrivo del nuovo acquisto Álvaro Carreras, lo spazio per Fran García sotto la guida di Xabi Alonso si è drasticamente ridotto, tanto da essere considerato la terza scelta per il ruolo.

Una sua partenza è quindi uno scenario più che probabile, sia per la volontà del club di liberare spazio in rosa, sia per il desiderio del giocatore di trovare maggiore continuità. Il Real Madrid, secondo le fonti spagnole, valuta il suo cartellino circa 18 milioni di euro, una cifra ritenuta accessibile per le casse del Milan. Anche l’ingaggio, di circa 2,5 milioni di euro a stagione, non rappresenterebbe un «ostacolo insormontabile».

L’interesse per García si inserisce in un contesto tecnico ben preciso in casa Milan. Dopo l’ultima, deludente stagione di Theo Hernández, la dirigenza cerca un’alternativa affidabile che possa creare una sana competizione o, in prospettiva, prenderne il posto. Fran García, per velocità e spinta offensiva, ha caratteristiche simili a quelle del francese e rappresenterebbe un innesto di grande qualità, capace di garantire un rendimento costante. Un’occasione di mercato che il Milan sta valutando con estrema attenzione per blindare una corsia che nell’ultima annata ha mostrato troppe fragilità.