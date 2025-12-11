Milan, Allegri può finalmente sorridere dopo le ultime notizie su quel giocatore. La situazione attuale - Calcio News 24

Milan, buone notizie da Milanello: Athekame accelera il recupero e domani torna in gruppo

Il Milan continua a lavorare con intensità a Milanello in vista dei prossimi appuntamenti, mentre lo staff tecnico resta concentrato sulla gestione degli infortuni che hanno condizionato le ultime settimane. Come riportato da Milannews24, anche nella giornata odierna i giocatori non ancora disponibili hanno svolto programmi personalizzati, segno di un percorso di recupero monitorato passo dopo passo dalla società e dai medici rossoneri.

Tra i nomi più importanti che hanno lavorato a parte c’è Rafael Leão, ancora alle prese con un risentimento all’adduttore che lo sta tenendo lontano dal campo. Il Milan spera di riaverlo presto, soprattutto in vista della Supercoppa Italiana, dove il suo talento potrebbe risultare decisivo. Stesso discorso per Youssouf Fofana, il cui rientro in campionato è ancora in dubbio, anche se dall’ambiente filtra un ottimismo crescente per la sua presenza a Riad.

Situazione particolare quella di Santiago Gimenez, che sta recuperando da un problema alla caviglia definito “misterioso” per la natura non del tutto chiara dell’infortunio. L’attaccante sta intensificando il lavoro individuale con l’obiettivo di tornare a disposizione di Allegri nel minor tempo possibile. A completare il gruppo degli indisponibili c’è Cheveyo Balentien, anche lui impegnato in un percorso personalizzato.

Nonostante le assenze pesanti, arrivano finalmente buone notizie per il Milan: Zachary Athekame è pronto a tornare in gruppo. L’esterno svizzero si era fermato durante la sosta di novembre a causa di un problema muscolare, ma nelle ultime ore i segnali sono stati estremamente positivi. Secondo Milannews24, il giocatore dovrebbe riaggregarsi ai compagni già nella giornata di domani.

Il ritorno di Athekame rappresenta un rinforzo prezioso per Allegri, che potrà contare su un’altra soluzione sulla fascia in un periodo in cui il calendario del Milan sarà fitto di impegni cruciali. Ora l’obiettivo dello staff è quello di recuperare anche gli altri big, così da affrontare al completo sia le prossime gare di campionato sia la Supercoppa.

Con un gruppo che torna lentamente a comporsi, il Milan può guardare con maggiore fiducia alle sfide imminenti.

