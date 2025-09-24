Calciomercato Milan, Boniface tra rimpianti e caos social: al Werder Brema è già in discussione?

Calciomercato Milan, Boniface tra rimpianti e il caso social: al Werder Brema è già in discussione? Tutti i dettagli

La carriera di Victor Boniface, attaccante nigeriano classe 2000, continua a somigliare a un percorso a ostacoli. Dopo una stagione da protagonista al Bayer Leverkusen, culminata con la vittoria della Bundesliga da imbattuti e la finale di Europa League, il suo futuro sembrava destinato a palcoscenici di primissimo livello. E invece, tra trattative sfumate e un avvio complicato al Werder Brema, il talento africano si trova oggi a dover rincorrere le aspettative.

Dall’Al-Nassr al Milan: l’occasione mancata

Nell’estate scorsa, Boniface è stato al centro di un mercato bollente. L’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo aveva messo sul piatto 70 milioni di euro, ma l’affare non si è concretizzato. Subito dopo è arrivata la chiamata del Milan, che sotto la guida del direttore sportivo Igli Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri aveva individuato nel nigeriano il rinforzo ideale per l’attacco.

La trattativa, però, si è arenata in seguito a visite mediche approfondite che hanno sollevato dubbi sulla sua tenuta fisica. Così, invece di approdare a San Siro, Boniface è finito in prestito al Werder Brema, una destinazione che oggi appare come un passo indietro rispetto al suo potenziale.

Le difficoltà in campo e sui social

Il debutto in Bundesliga con il Werder non è stato brillante. Il tecnico Horst Steffen, allenatore tedesco noto per il suo approccio tattico rigoroso, non ha esitato a criticarlo pubblicamente dopo la sconfitta per 0-3 contro il Friburgo: “Ha vagato troppo per il campo, deve essere un punto di riferimento centrale”. Parole che evidenziano le difficoltà di ambientamento del centravanti.

A complicare la situazione ci sono i social network. Boniface ha pubblicato post enigmatici e frasi di dubbia interpretazione, che hanno creato imbarazzo all’interno del club. Alcuni messaggi, come quello in cui parlava di “troppe donne” e soldi sprecati, hanno persino costretto la dirigenza a chiedere chiarimenti.

Un futuro da riscrivere

Le prestazioni altalenanti e l’uso controverso dei social hanno già sollevato dubbi sull’operazione Boniface. Solo pochi mesi fa era a un passo dal Milan, oggi deve riconquistare fiducia e credibilità in Germania. Nel frattempo, i rossoneri si godono il ritorno al gol di Santi Gimenez (punta messicana), i primi lampi di Christopher Nkunku (trequartista francese) e la solidità di Christian Pulisic (esterno statunitense), in attesa del rientro di Rafael Leao.

Il destino di Boniface resta incerto: talento e potenziale non mancano, ma per tornare protagonista serviranno disciplina, continuità e meno distrazioni fuori dal campo.