Milan News
Calciomercato Milan, Vlahovic sfuma del tutto? La pista rossonera si raffredda per il serbo
Calciomercato Milan, Vlahovic potrebbe non arrivare a Milano: i timidi sondaggi esteri non cambiano lo scenario per l’attaccante serbo
Il possibile trasferimento di Dusan Vlahovic al Milan sembra sempre più complicato. L’attaccante serbo, fino a pochi giorni fa considerato obiettivo concreto dei rossoneri per rinforzare l’attacco, vede ora raffreddarsi la pista milanese a causa di una trattativa che non decolla e di un mercato pieno di incertezze.
Secondo fonti di Gazzetta.it, la dirigenza rossonera aveva valutato il profilo di Vlahovic per affiancare le proprie punte, ma i colloqui non hanno portato a una proposta concreta. Dall’estero, Newcastle e Barcellona si sarebbero limitati a timidi sondaggi, senza mai formulare offerte ufficiali. L’assenza di alternative concrete rende difficile immaginare un passaggio immediato del giocatore a Milano.
Nel frattempo, il serbo continua a essere apprezzato all’interno della Juventus, con il tecnico Igor Tudor e lo spogliatoio che ne riconoscono professionalità e impegno. Durante un’amichevole interna, Vlahovic ha dimostrato resilienza reagendo subito ai fischi segnando un gol e ricevendo l’abbraccio dei compagni, segnale chiaro del suo legame con la squadra.
Per il Milan, quindi, la prospettiva di ingaggiare l’attaccante resta complicata: la società dovrà valutare alternative sul mercato o puntare sui talenti interni per completare il reparto offensivo. L’ipotesi Vlahovic sembra destinata a rimanere in bilico fino alla fine della sessione estiva, mentre la Juventus mantiene il controllo della situazione, pronta a trattenere il giocatore se non dovessero arrivare offerte soddisfacenti.
In questo contesto, i rossoneri devono accelerare sulle alternative o rischiare di perdere un’occasione per rinforzare l’attacco, mentre il serbo potrebbe affrontare un’altra stagione in bianconero, confermando il ruolo di protagonista nel progetto tecnico di Tudor.
Hojlund Milan, l’esperto svela in diretta la situazione: cosa serve per chiudere
Vlahovic Juventus, l’attaccante rimarrà in bianconero? L’ipotesi prende sempre più quota