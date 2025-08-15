Calciomercato Milan, Vlahovic sfuma del tutto? La pista rossonera si raffredda per il serbo

Calciomercato Milan, Vlahovic potrebbe non arrivare a Milano: i timidi sondaggi esteri non cambiano lo scenario per l’attaccante serbo

Il possibile trasferimento di Dusan Vlahovic al Milan sembra sempre più complicato. L’attaccante serbo, fino a pochi giorni fa considerato obiettivo concreto dei rossoneri per rinforzare l’attacco, vede ora raffreddarsi la pista milanese a causa di una trattativa che non decolla e di un mercato pieno di incertezze.

Secondo fonti di Gazzetta.it, la dirigenza rossonera aveva valutato il profilo di Vlahovic per affiancare le proprie punte, ma i colloqui non hanno portato a una proposta concreta. Dall’estero, Newcastle e Barcellona si sarebbero limitati a timidi sondaggi, senza mai formulare offerte ufficiali. L’assenza di alternative concrete rende difficile immaginare un passaggio immediato del giocatore a Milano.

Nel frattempo, il serbo continua a essere apprezzato all’interno della Juventus, con il tecnico Igor Tudor e lo spogliatoio che ne riconoscono professionalità e impegno. Durante un’amichevole interna, Vlahovic ha dimostrato resilienza reagendo subito ai fischi segnando un gol e ricevendo l’abbraccio dei compagni, segnale chiaro del suo legame con la squadra.

Per il Milan, quindi, la prospettiva di ingaggiare l’attaccante resta complicata: la società dovrà valutare alternative sul mercato o puntare sui talenti interni per completare il reparto offensivo. L’ipotesi Vlahovic sembra destinata a rimanere in bilico fino alla fine della sessione estiva, mentre la Juventus mantiene il controllo della situazione, pronta a trattenere il giocatore se non dovessero arrivare offerte soddisfacenti.

In questo contesto, i rossoneri devono accelerare sulle alternative o rischiare di perdere un’occasione per rinforzare l’attacco, mentre il serbo potrebbe affrontare un’altra stagione in bianconero, confermando il ruolo di protagonista nel progetto tecnico di Tudor.