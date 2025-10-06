Calciomercato Milan, Vlahovic sempre un grande obiettivo della squadra rossonera. Il punta - Calcio News 24

Calciomercato Milan, occhi su Vlahovic per potenziare l’attacco. La situazione attuale

Il calciomercato Milan potrebbe intrecciarsi con quello della Juventus in vista della sessione di gennaio. Il nome caldo è quello di Dusan Vlahovic, attaccante serbo al centro delle voci di addio dai bianconeri. In rotta con il club per il mancato rinnovo e con un ingaggio considerato troppo alto dai nuovi parametri societari, l’ex Fiorentina potrebbe essere ceduto già nella finestra invernale.

La Juventus valuta offerte concrete, soprattutto da Premier League, ma non è escluso un clamoroso inserimento del Milan. In casa rossonera, infatti, si ragiona sul comprare una punta, e il nome di Vlahovic non può essere ignorato, anche in ottica futura.

I rossoneri hanno da tempo messo nel mirino un attaccante giovane ma già abituato ai grandi palcoscenici. Vlahovic, che conosce bene la Serie A, rappresenterebbe una soluzione ideale. Tuttavia, il costo dell’operazione resta elevato: la Juventus non intende svendere il suo numero 9, soprattutto in caso di cessione a una diretta concorrente per i vertici del campionato.

Nel frattempo, la Juventus lavora sul proprio fronte: il sostituto di Vlahovic potrebbe essere Gabriel Jesus, attaccante brasiliano dell’Arsenal, che i bianconeri seguono con attenzione. Il costo stimato è di circa 35 milioni di euro, una cifra che la Juve potrebbe investire solo in caso di partenza del serbo. Se il Milan decidesse di affondare il colpo su Vlahovic, potrebbe quindi scatenarsi un vero e proprio effetto domino sul mercato italiano e internazionale.

Il calciomercato del Milan resta comunque attivo anche su altri fronti. Tra centrocampo e difesa, il club rossonero continua a monitorare diversi profili, ma è chiaro che il nodo attaccante sarà centrale nei prossimi mesi. L’occasione per arrivare a un profilo come Vlahovic, il Milan potrebbe decidere di anticipare i tempi, sfidando anche club esteri.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’intreccio Milan-Juve-Vlahovic diventerà realtà o resterà solo una suggestione da calciomercato invernale.