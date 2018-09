Silvio Berlusconi e Adriano Galliani pronti a rilevare il Monza, il sogno è Alberto Gilardino: ecco i dettagli

Dopo aver dato l’addio al Milan appena dodici mesi fa, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono pronti a tornare protagonisti nel mondo del calcio: vicino l’acquisto del Monza, questa sarà la settimana decisiva per il passaggio di consegne. Ed emergono i primi dettagli sulle mosse di mercato: il sogno è Alberto Gilardino.

Secondo quanto riportato dal Quotidiano Nazionale, Berlusconi e Galliani starebbero pensando al colpaccio per l’attacco: il Gila, che in passato ha vestito a lungo la casacca del Milan, è attualmente svincolato dopo l’esperienza allo Spezia ed è pronto a vivere una nuova avventura. Un campione del Mondo per il Monza, attese novità…