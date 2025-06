Calciomercato Nantes, cassa piena: dopo Simon, anche Douglas Augusto fa le valigie

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Nantes, squadra militante in Ligue 1, con varie cessioni importanti. Tutti i dettagli

Il mercato estivo del Nantes entra nel vivo, ma sul fronte delle uscite. Il club francese, infatti, sta definendo due cessioni di primo piano che garantiranno un’importante iniezione di liquidità nelle casse societarie. Dopo aver trovato un accordo definitivo con il Paris FC per il trasferimento dell’attaccante Moses Simon per una cifra di 7 milioni di euro, la dirigenza ha chiuso un’altra operazione significativa, questa volta a centrocampo.

Come riportato dal quotidiano francese Ouest France, anche il mediano brasiliano Douglas Augusto è pronto a salutare la Ligue 1. Da giorni il suo nome era accostato con insistenza al club russo del Krasnodar, ma la trattativa ha subito un’accelerazione decisiva. Se inizialmente si parlava di un’offerta da 4 milioni, le due società hanno trovato l’intesa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 6,5 milioni di euro.

Per il Nantes si tratta di una piccola ma significativa plusvalenza. Acquistato solo un anno fa, nell’estate del 2023, per 6 milioni di euro, il brasiliano viene ceduto con un leggero profitto, dimostrando l’oculatezza dell’operazione. Dal canto suo, il giocatore ha accettato la destinazione russa anche grazie a un contratto molto vantaggioso, che gli garantirà uno stipendio netto annuale di 2 milioni di euro.

Con i 7 milioni di Simon e i 6,5 di Douglas Augusto, il Nantes incassa un tesoretto di 13,5 milioni di euro, fondamentale per finanziare la campagna acquisti in entrata e costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. Il mercato dei Canaris è ufficialmente decollato.