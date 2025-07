Calciomercato Napoli, vicino all’accordo con Lang: ecco gli ultimi dettagli da definire!

Calciomercato Napoli, adesso è davvero vicino all’accordo con Noa Lang: gli ultimi dettagli da definire e gli aggiornamenti

Il Napoli è ormai a un passo dalla chiusura della trattativa per portare in azzurro Noa Lang, esterno offensivo olandese del PSV. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, le parti coinvolte sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli nelle prossime ore, con un’intesa generale già trovata tra i club.

Chi è Noa Lang: il profilo del talento olandese

Classe 1999, Noa Lang è un attaccante esterno capace di giocare su entrambe le fasce, noto per la sua velocità, il dribbling secco e la visione di gioco. Cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax, si è affermato definitivamente con il PSV, dove ha collezionato gol, assist e prestazioni brillanti nel campionato belga e in competizioni europee. Lang è anche nel giro della nazionale maggiore olandese e rappresenta un profilo in linea con la nuova strategia del Napoli, orientata a investimenti su giovani di talento internazionale.

La strategia di mercato del Napoli

La dirigenza azzurra, guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal direttore sportivo Giovanni Manna, sta lavorando per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, puntando su profili di qualità e prospettiva. Dopo lo scudetto, l’obiettivo è costruire una squadra competitiva per confermarsi ai vertici della Serie A e affrontare con ambizione le competizioni europee.

Con l’arrivo ormai imminente di Noa Lang, il tecnico Antonio Conte — rimasto in panchina per continuare il progetto sportivo partenopeo — potrebbe avere a disposizione un giocatore duttile, capace di inserirsi con efficacia nel suo sistema di gioco.

Conclusione: ultimi dettagli prima della fumata bianca

Le prossime ore saranno decisive per limare gli ultimi aspetti contrattuali e chiudere definitivamente l’operazione. Napoli si prepara così ad accogliere il primo vero colpo di mercato estivo, con Noa Lang pronto a indossare la maglia azzurra e a lasciare il segno in Serie A.