Jorginho, l’agente avvisa il Napoli: «Se non va al City sarà scontento»

Jorginho vuole il Manchester City, il suo agente è stato chiaro: ecco le parole del procuratore del mediano del Napoli

Quale futuro per Jorginho? Il faro del Napoli ha le idee chiare: vuole trasferirsi al Manchester City. Pep Guardiola è in pressing e il centrocampista ha già dato l’ok, ma manca l’accordo con i partenopei. Il suo agente ha avvertito la dirigenza partenopea: «L’accordo non è stato ancora trovato, la distanza tra domanda e offerta è di circa dieci milioni. Ora gli inglesi stanno lavorando per una seconda scelta». Continua Joao Santos: «Sta aspettando la decisione del Napoli, ha ancora due anni di contratto ma non rinnoveremo. Ad oggi rimane, decide De Laurentiis».

Continua Joao Santos ai microfoni di Calcionapoli24: «Non vogliamo essere ipocriti, qualsiasi giocatore vorrebbe andare a giocarsi un posto da titolare con Guardiola. Io non devo dire nulla a De Laurentiis, se lui è convinto di fare l’affare e venderlo lo farà, se invece crede che Jorginho possa fare bene nel Napoli allora lo terrà. Jorginho è un grande professionista, ma questa è l’opportunità della sua vita e della sua famiglia. Se non andrà al Manchester City – sottolinea il procuratore dell’ex Hellas Verona – non tornerà molto contento».