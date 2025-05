Calciomercato Napoli, scambio di documenti per De Bruyne: già fissate le visite mediche, la situazione!

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Napoli, con la trattativa aperta per Kevin De Bruyne a parametro zero. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, sarebbe ormai completamente definitivo il passaggio di Kevin De Bruyne al Napoli a parametro zero. Domani, 1 giugno, il club azzurro scambierà i documenti con i legali del classe 1991, che a quel punto avrà il via libera per poter svolgere le visite mediche.

Visite che potrebbero essere programmate già per lunedì o, in caso di ritardi, per quando il trequartista rientrerà dalla nazionale.