Calciomercato Napoli, doppio colpo dalla Spagna! 40 milioni per due big in difesa. Ma ora un attaccante deve partire e Manna ha una nuova richiesta di Conte - Calcio News 24

Calciomercato Napoli, un doppio colpo per potenziare ulteriormente la difesa biancoceleste. Ecco le novità

Dalle Highlands scozzesi alle corsie iberiche, la mappa del mercato del Napoli cambia rotta. Come riportato oggi da Tuttosport, dopo una stagione costruita su un centrocampo “made in Scotland” con Gilmour e McTominay, il DS Manna, in pieno accordo con Antonio Conte, ha virato con decisione sulla Spagna per ridisegnare le fasce, chiudendo un doppio colpo di grande prospettiva: Miguel Gutiérrez a sinistra e Juanlu Sánchez a destra.

La trattativa per Gutiérrez, terzino classe 2001, è ormai definita: il Napoli ha trovato l’accordo con il Girona sulla base di circa 20 milioni di euro bonus inclusi, con il giocatore che firmerà un contratto quinquennale. Ancora più emblematica la vicenda di Juanlu Sánchez. Per il 22enne del Siviglia è stata decisiva la sua ferma volontà: ha rifiutato il Wolverhampton, con cui il suo club aveva già un’intesa, per spingere per il trasferimento in azzurro. Manca solo il via libera definitivo del Siviglia all’offerta finale di De Laurentiis da 17 milioni di euro, ma entrambi i giocatori sono attesi a Castel di Sangro nei prossimi giorni.

Ma il mercato del Napoli non si ferma qui. Sul fronte uscite, si lavora alla cessione di Giacomo Raspadori all’Atlético Madrid. L’attaccante, in cerca di maggiore spazio, ha aperto al trasferimento, ma c’è ancora distanza tra i 30 milioni richiesti da De Laurentiis e i 22 offerti dai colchoneros. Con i soldi della sua eventuale cessione, Manna darà l’assalto a un nuovo esterno sinistro, su richiesta esplicita di Conte. Il sogno è Kevin dello Shakhtar Donetsk, ma la concorrenza della Premier ha fatto lievitare il prezzo oltre i 50 milioni. L’alternativa, un prestito dal Liverpool, è Federico Chiesa, anche se il tecnico nutre dubbi sulla sua tenuta fisica. Infine, per il centrocampo, si stringe per Fabio Miretti dalla Juventus, con il giocatore che ha già dato il suo ok.