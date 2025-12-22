Calciomercato Napoli, Frattesi si allontana dai partenopei? La situazione non lascia dubbi - Calcio News 24

Calciomercato Napoli, Frattesi si allontana? Una rivale vuole beffare gli azzurri

Il Calciomercato Napoli osserva con grande attenzione i movimenti che stanno animando l’asse Milano-Torino, perché il futuro di Davide Frattesi potrebbe avere ripercussioni importanti anche sugli equilibri della Serie A. Il centrocampista dell’Inter è infatti uno dei nomi più caldi in vista del 2026 e la Juventus sembra pronta a muoversi con decisione per strapparlo ai nerazzurri, approfittando di una situazione interna tutt’altro che stabile.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus ha individuato in Frattesi il profilo ideale per rinforzare la propria mediana. Un’esigenza condivisa anche da chi segue da vicino il Calciomercato Napoli, sempre attento ai possibili incastri tra le big. Il centrocampista della Nazionale non è pienamente soddisfatto del suo ruolo all’Inter: le gerarchie attuali gli hanno spesso negato la continuità da titolare, elemento che Frattesi considera fondamentale per non perdere terreno in chiave internazionale.

A spingere per l’operazione c’è soprattutto Luciano Spalletti, grande estimatore del giocatore. Il tecnico lo ritiene perfetto per il suo calcio fatto di intensità, inserimenti e verticalità. Un giudizio che non passa inosservato nemmeno in ottica Calciomercato Napoli, visto il legame tra l’allenatore e l’ambiente partenopeo, sempre sensibile ai profili capaci di garantire gol e dinamismo dalla mediana.

Trattare tra Inter e Juventus resta complesso, ma la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza. In questo scenario, il Napoli resta alla finestra: un’eventuale uscita di Frattesi dall’Inter potrebbe infatti aprire nuovi spazi e occasioni anche per il Calciomercato Napoli, sia in termini di concorrenza diretta sia per possibili alternative di alto livello.

Il domino dei centrocampisti è appena iniziato, e Frattesi rischia di diventare uno dei nomi chiave dell’intera prossima sessione.