Calciomercato Napoli, conferme dalla Spagna sull’interesse per Jasper Cillessen: il portiere del Barcellona piace anche a Bayern Monaco e Liverpool

Jasper Cillessen può dare l’addio al Barcellona dopo due stagioni. L’estremo difensore olandese, prelevato dall’Ajax nell’estate 2016 per 13 milioni di euro, non ha trovato spazio in blaugrana a causa della concorrenza di Ter Stegen e non mancano i club interessati. Il classe 1989 ha raccolto 9 presenze in Copa del Rey, appena 2 tra Liga e Champions League: troppo poco per un portiere nel pieno della carriera…

E giungono conferme dalla Spagna sul possibile addio in estate: Cillessen fa gola al Napoli, alla ricerca dell’erede di Pepe Reina, ma non solo. Sia Liverpool che Bayern Monaco hanno sondato il terreno con l’entourage, sottolinea Rac1, ma la dirigenza blaugrana non ha intenzione di svendere: il calciatore ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro e non intende cederlo a cifre da outlet…