Calciomercato Napoli: anche il Liverpool in corsa per Zielinski

Il Liverpool è sulle tracce del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski che ancora non ha trovato un’intesa con i partenopei per il rinnovo

Il rinnovo del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski sta interessando diverse società pronte a strappare il polacco alla dirigenza partenopea. Il giocatore, difatti, dopo mesi di trattativa con gli azzurri non ha ancora trovato un’intesa per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021, e molte squadre sono alla finestra per un possibile assalto. Secondo l’edizione odierna dell’Express, oltre alla Juventus ed il Chelsea sembra che negli ultimi giorni si sia aggiunta una nuova pretendente per il centrocampista, classe 1994: il Liverpool.

La squadra inglese, già sulle tracce di Barella del Cagliari,vuole rinforzare il centrocampo della rosa allenata da Jurgen Kloop e Zielinski potrebbe essere uno dei profili giusti più adatti. Il Liverpool, dunque, sta monitorando la vicenda del rinnovo per poi provare in seguito ad intavolare una trattativa con il Napoli probabilmente già durante la prossima finestra di calciomercato.