Cagliari: Barella uomo mercato, la dirigenza fissa il prezzo

Il Cagliari ha fissato il prezzo del giovane centrocampista Niccolò Barella finito nel mirino dei club migliori d’Europa

Il centrocampista del Cagliari Niccolò Barella sta divenendo sempre più uomo mercato del momento. Il giocatore, difatti, con le sue prestazioni e la sua giovane età ha suscitato l’interesse dei club di mezza Europa pronti a fare follie per strapparlo alla società sarda. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Nuova Sardegna, il Liverpool, che da tempo segue da vicino Barella, è pronto a fare follie per assicurarsi le prestazioni del calciatore già durante la prossima finestra di mercato.

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha fatto sapere, però, che la trattativa per il centrocampista classe 1997 è possibile, ma non si tratta per meno di 50 milioni di euro. La dirigenza della squadra sarda ha, dunque, fissato il prezzo del cartellino del giocatore, già nel giro della Nazionale di Mancini, finito nel mirino dei club più prestigiosi del vecchio continente.