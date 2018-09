Calciomercato: Barella-mania, quante squadre sul giovane del Cagliari

Il giovane talento del Cagliari, Nicolò Barella, interessa a numerosi club europei che vogliono strapparlo ai sardi

Il calciomercato è ormai alle spalle, ma le varie società sono a lavoro per piazzare i colpi migliori durante la prossima sessione che aprirà i battenti a gennaio. Uno degli obiettivi delle società è sicuramente quello di anticipare le mosse delle concorrenti, soprattutto nelle trattative di giocatori divenuti obiettivi di molteplici club. Uno dei calciatori che ha attirato l’interesse di diverse squadre, per le la sua giovane età e soprattutto per le sue prestazioni, è il centrocampista del Cagliari, Nicolò Barella.

Il giocatore, classe 1997, ha stupito tutti con le sue giocate ed il suo dinamismo che gli consentono di piazzarsi su tutta la linea mediana. Barella, difatti, è uno di quei centrocampisti completi che uniscono buoni piedi ad un’aggressività notevole che lo rende pericoloso sia in fase offensiva sia in fase difensiva. Il giovane talento, già nel giro della Nazionale di Roberto Mancini, è finito, difatti, nel mirino di una lunga lista di squadre: Inter, Juventus, Lione, Milan e Roma, pronte a strappare il giocatore, in scadenza nel 2022, al club sardo.