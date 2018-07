Arrivato due anni fa per 14 milioni di euro, Marko Rog potrebbe lasciare il Napoli: il centrocampista croato è finito nel mirino dell’Atletico Madrid

Non è riuscito a trovare la continuità che si aspettava Marko Rog fin qui con la maglia del Napoli. E non è da escludere un possibile addio al San Paolo a due anni di distanza dal suo arrivo per 14 milioni di euro: il presidente Aurelio de Laurentiis ha confermato che è giunta un’offerta importante che può ancora aumentare…

L’offerta, secondo quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, è arrivata dall’Atletico Madrid: i colchoneros seguono da diverso tempo il classe 1995 di Varazdin e potrebbe essere formulata una nuova proposta nei prossimi giorni. Rog non è considerato un incedibile dalla dirigenza partenopea: attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore…