Calciomercato Napoli, Marusic prossimo colpo per i partenopei? La situazione non lascia dubbi

Calciomercato Napoli: lo scenario attorno a Marusic potrebbe influenzare anche i partenopei. Il punto sul futuro del terzino in vista di gennaio

Il nome di Adam Marusic continua a essere uno dei più discussi nelle dinamiche del mercato invernale, e sebbene la vicenda riguardi da vicino la Lazio, il suo futuro potrebbe avere riflessi anche sul Calciomercato Napoli, sempre molto attento alle opportunità che si aprono sui terzini destri. Il montenegrino, infatti, è entrato in una fase di incertezza contrattuale che potrebbe riaccendere concretamente l’interesse di alcune società di Serie A, compresa quella partenopea.

Marusic ha rinnovato il suo contratto con la Lazio al termine della scorsa stagione, ma lo ha fatto per un solo anno, fissando la nuova scadenza al 30 giugno 2026. Una scelta che ha lasciato aperti interrogativi sulla volontà del club di puntare su di lui nel medio periodo. La dirigenza biancoceleste, infatti, deve decidere se prolungare ulteriormente il rapporto oppure valutare una cessione prima che il valore del giocatore inizi a calare.

In questo contesto, il Calciomercato Napoli resta un osservatore privilegiato. I partenopei hanno mostrato spesso l’esigenza di rinforzare le corsie difensive e il profilo di Marusic, per esperienza e duttilità, sarebbe ritenuto ideale per aggiungere solidità a un reparto che negli ultimi mesi ha sofferto per infortuni e cali di rendimento. Non a caso, alcune indiscrezioni avevano ventilato la possibilità di un interessamento della società campana, soprattutto in prospettiva estiva.

Tuttavia, al momento, fonti vicine al club hanno ridimensionato queste voci, precisando che non esistono trattative avviate. La Lazio, dal canto suo, valuta Marusic come un elemento ancora utile alla causa, ma allo stesso tempo resta disponibile ad ascoltare eventuali offerte, qualora fossero economicamente vantaggiose.

Il mese di gennaio sarà quindi decisivo. Se la Lazio dovesse optare per una mini-rivoluzione sulle fasce, l’addio di Marusic non sarebbe da escludere. E in quel caso, il Calciomercato Napoli potrebbe tornare al centro della scena, pronto a cogliere un’occasione che garantirebbe un rinforzo immediato e già pronto per il campionato italiano.

Il futuro del montenegrino, dunque, resta sospeso: resta solo da capire se sarà ancora biancoceleste o se gennaio aprirà davvero uno spiraglio per una nuova avventura, magari proprio all’ombra del Vesuvio.

