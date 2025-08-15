Calciomercato Napoli, si raffredda la pista col Milan? Cosa sta succedendo in queste ore

Calciomercato Napoli, si raffredda la pista per la trattativa col giocatore del Milan? Vediamo cosa sta succedendo in queste ore

Il calciomercato Napoli sembra intenzionato a tornare protagonista sul mercato, con l’obiettivo principale di rinforzare il centrocampo. Dopo aver ceduto alcuni giocatori importanti e salutato diversi membri della rosa, il club partenopeo ha messo nel mirino tre giovani talenti di grande prospettiva. Questa strategia mira a ringiovanire la squadra e a dare al tecnico nuove opzioni per il futuro.

Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il primo nome sulla lista è Andy Diouf, giovane e promettente centrocampista del Lens. Il 19enne francese ha impressionato nella scorsa stagione, attirando l’interesse di numerosi club europei di alta fascia. La sua abilità nel gestire il gioco, unita a una visione di gioco sopra la media e una tecnica raffinata, lo rende ideale per il centrocampo del Napoli. Tuttavia, la trattativa potrebbe non essere semplice, in quanto il Lens non intende cedere facilmente uno dei suoi talenti, ma il Napoli sarebbe pronto a fare un tentativo.

Un altro profilo interessante è quello di Carney Chukwuemeka del Chelsea. Il centrocampista inglese, classe 2003, è un giocatore dinamico e potente, con un forte impatto offensivo. Dopo essere arrivato al Chelsea con grandi aspettative, non ha ancora trovato la continuità necessaria per affermarsi. La sua situazione al club londinese potrebbe aprirgli la porta per un trasferimento, e il Napoli potrebbe essere la destinazione ideale per dargli un ruolo da protagonista. Nonostante l’interesse anche del Milan, che ha mostrato interesse per profili simili, il Napoli sembra essere in pole.

Il terzo nome in lizza sarebbe Djaoui Cissé del Rennes. Il mediano francese, classe 2004, è visto come uno dei giovani più promettenti del calcio francese. Dotato di ottime qualità fisiche e una grande abilità nel recupero del pallone, Cissé potrebbe fare il salto definitivo di qualità con un trasferimento al Napoli.

In sintesi, la strategia del Napoli è chiara: puntare su giovani talenti con un alto potenziale di crescita. Diouf, Chukwuemeka e Cissé sembrano essere profili ideali per questa filosofia. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se il club riuscirà a chiudere una di queste operazioni e regalare al tecnico il rinforzo tanto desiderato. Si sembra invece che Musah del Milan non rientri tra questi nomi.