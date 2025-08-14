Calciomercato Napoli, salta il colpo dal Milan? L’esperto non ha dubbi

Novità sul calciomercato Napoli con il rischio che salti il colpo dal Milan, L’esperto non ha dubbi ed eccosa cosa dice a rigaurdo, il punto della situazione sulla trattative

Con la chiusura del calciomercato fissata per il 31 agosto, il Napoli è al lavoro per completare gli ultimi rinforzi da mettere a disposizione di mister Antonio Conte. Le voci si susseguono, ma è importante fare chiarezza su quali siano i reali obiettivi del club partenopeo. Tra i nomi recentemente accostati agli azzurri, quello di Yunus Musah, centrocampista del Valencia, ha attirato particolare attenzione. Tuttavia, come riportato da Matteo Moretto, una fonte molto affidabile in tema di calciomercato, Musah del Milan non sarebbe tra le priorità del Napoli in questa fase.

La smentita del noto esperto di calciomercato è decisamente netta: “È stato fatto il nome di Musah, ma al momento non ci risulta che il Napoli stia seriamente valutando di acquistarlo.” Questo significa che, nonostante le speculazioni, la società di Aurelio De Laurentiis non sta portando avanti trattative concrete per il giovane talento americano. Un’informazione decisiva che aiuta a ridirezionare l’attenzione sulle reali necessità del club in vista della chiusura del mercato.

Se Musah non è un obiettivo concreto, quali sono allora i ruoli che il Napoli intende rinforzare? Nonostante una rosa di qualità, la squadra campione d’Italia ha mostrato, in alcune circostanze, la necessità di maggiore profondità e di alternative valide, soprattutto con il ritorno della Champions League. È probabile che il club stia cercando un centrocampista con caratteristiche differenti da quelle di Musah, forse un giocatore più fisico o con maggiore esperienza in Serie A. Inoltre, il Napoli potrebbe valutare l’ingresso di un difensore centrale versatile, capace di adattarsi a più ruoli e offrire una solida alternativa ai titolari. Il tempo stringe, e le prossime ore saranno cruciali per capire quali saranno i colpi finali del club partenopeo, con l’obiettivo di puntare su profili funzionali al progetto tecnico di Conte.