Calciomercato Napoli, priorità Emerson Palmieri: si lavora sulla formula

Emerson Palmieri è la priorità per la fascia sinistra: il Napoli lavora con il Chelsea sulla formula del trasferimento

Il Napoli punta tutto su Emerson Palmieri per rinforzare la fascia sinistra in vista della prossima stagione. L’italo-brasiliano vorrebbe fare ritorno in Serie A, ma dovrà fare i conti con la volontà del Chelsea.

Come riportato da Tuttosport, i Blues sarebbero favorevoli alla cessione del calciatore, ma soltanto a titolo definitivo. Il Napoli, comunque, farà un ulteriore tentativo per strappare Emerson Palmieri in prestito con diritto di riscatto.