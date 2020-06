Calciomercato Napoli, pronti 22 milioni per Gabriel. Vicinissimo l’accordo per il difensore del Lille, si pensa anche alla fascia sinistra

Il Napoli non si ferma dopo il successo ottenuto in Coppa Italia. Gli azzurri – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – si stanno già muovendo sul mercato per arrivare a Gabriel, difensore del Lille.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il Napoli avrebbe già preparato 22 milioni. Si cerca un accordo anche per la punta Osimhen, mentre per la fascia sinistra c’è l’idea Karbownik.