Rafinha offerto al Napoli: no di de Laurentiis

Calciomercato Napoli, tentazione Rafinha: il fantasista di proprietà Barcellona è stato offerto agli azzurri, ma de Laurentiis ha declinato

Sei mesi da protagonista con la maglia dell’Inter non sono bastati a Rafinha per guadagnarsi la riconferma. I nerazzurri hanno deciso di non esercitare la clausola di riscatto dal Barcellona di 38 milioni di euro e il fantasista ha fatto ritorno in Spagna. Ma difficilmente continuerà la sua carriera nei blaugrana: il suo profilo piace a diversi club e giunge un retroscena…

Secondo quanto riporta Sportitalia, Rafinha è stato proposto al Napoli dal suo entourage. Ma gli azzurri hanno declinato: il presidente Aurelio de Laurentiis ha detto no, intenzionato a muoversi sul mercato su altre piste. Nonostante l’apprezzamento del brasiliano per la meta partenopea, nulla da fare: il Napoli cerca altro…