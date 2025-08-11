Calciomercato Napoli, ora è anche ufficiale: Raspadori è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid

Calciomercato Napoli, il giovane Jack Raspadori lascerà Napoli! Tutte le informazioni sulla trattativa dei partenopei

Il calciomercato estivo del Napoli registra un’uscita di rilievo: Giacomo Raspadori lascia la Serie A per trasferirsi all’Atletico Madrid. La notizia è diventata ufficiale nelle scorse ore, con il club partenopeo che ha diffuso un comunicato confermando la cessione del giocatore.

Arrivato dal Sassuolo nell’estate del 2022, Raspadori ha vissuto tre stagioni intense in maglia azzurra, collezionando complessivamente 109 presenze tra campionato e coppe. Il suo contributo è stato importante non solo in termini realizzativi – 18 gol e 10 assist – ma anche per la duttilità tattica e la capacità di inserirsi in diversi sistemi di gioco. Con il Napoli, l’attaccante emiliano ha contribuito alla conquista di due scudetti consecutivi, entrando di diritto nella storia recente del club.

Il comunicato ufficiale del club recita: «La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’Atletico Madrid le prestazioni sportive di Giacomo Raspadori. Il club ringrazia Giacomo per l’impegno, la professionalità e il contributo offerto in questi anni, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera».

La decisione di lasciare la Serie A segna una nuova sfida per Raspadori, che approderà in Liga per mettersi alla prova in un contesto competitivo e sotto la guida di Diego Simeone. L’Atletico Madrid lo ha individuato come rinforzo ideale per il reparto offensivo, puntando sulla sua intelligenza tattica e sulla capacità di svariare su tutto il fronte d’attacco.

Per il Napoli, questa operazione rappresenta anche un’importante opportunità economica per finanziare le ultime mosse di mercato. La cessione di un giocatore affermato come Raspadori comporta la necessità di individuare un sostituto all’altezza, capace di integrarsi rapidamente nelle idee di gioco del nuovo tecnico e mantenere alto il livello qualitativo della rosa.

La partenza dell’attaccante lascia un vuoto non solo sul campo, ma anche nello spogliatoio, dove Raspadori era considerato una presenza positiva e carismatica. Ora, per il calciatore, si apre un capitolo internazionale che potrebbe consacrarlo definitivamente, mentre il Napoli si prepara a scrivere una nuova pagina della propria storia.