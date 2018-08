Rinnovo Zielinski, Napoli al lavoro per blindare il centrocampista polacco: adeguamento economico e super clausola rescissoria, le ultime

Rinnovo Zielinski, la fumata bianca è dietro l’angolo. Dopo aver rispedito al mittente gli assalti di numerosi top club europei, in particolare del Chelsea, il Napoli è al lavoro per blindare il gioiello polacco: in arrivo prolungamento del contratto con adeguamento economico…

L’ex Udinese metterà nero su bianco un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2023 secondo quanto riporta Rai Sport. Ma non solo: verrà aumentata esponenzialmente la clausola rescissoria, che passerà da 65 a oltre 100 milioni di euro…