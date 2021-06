Calciomercato Napoli, Spalletti parla con Emerson: il problema è l’ingaggio

Calciomercato Napoli: gli azzurri non mollano Emerson Palmieri. Per il brasiliano è sceso in campo anche Luciano Spalletti, ma il problema è l’ingaggio

Emerson Palmieri è l’obiettivo numero uno del Napoli per rinforzare la fascia sinistra di difesa. E per provare a dare una sterzata importante alla trattativa, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe sceso in campo anche Luciano Spalletti che avrebbe telefonato il diretto interessato. L’allenatore e l’italo-brasiliano si conoscono dai tempi della Roma e all’esterno mancino non dispiacerebbe tornare a lavorare col neo allenatore dei partenopei.

Il problema, però, riguarderebbe l’ingaggio del calciatore. Emerson, infatti, guadagna al Chelsea ben 4,6 milioni di euro; una cifra che il Napoli non è disposto a sborsare. Un muro contro muro che tiene tutto ancora in sospeso, anche se la mediazione di Spalletti potrebbe cambiare le carte in tavola.