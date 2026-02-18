Calciomercato Napoli, addio all’instant team: la strategia per il 2026 punta sui talenti Under 23! I nomi sul taccuino del ds Manna per l’anno prossimo

Nonostante il Napoli non sia attualmente impegnato sul palcoscenico della Champions League, la massima competizione europea resta il terreno di caccia privilegiato per costruire il futuro dei Partenopei. Con l’eliminazione archiviata e la stagione in corso che volge al termine, la società di Aurelio De Laurentiis guarda alle notti di coppa con l’occhio clinico di chi pianifica una rivoluzione. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la strategia per l’estate 2026 è ormai definita: basta “instant team”, si torna alla linea verde. La dirigenza, sotto la guida del DS Giovanni Manna, intende investire su profili Under 23 per rigenerare il patrimonio tecnico e garantire future plusvalenze.

Difesa e porta: fari puntati su Tzolakis

Il primo tassello della rifondazione riguarda la porta. Con il futuro di Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic — portiere serbo abile nel gioco con i piedi — in bilico, gli scout Azzurri hanno individuato un obiettivo prioritario. Si tratta di Konstantinos Tzolakis, estremo difensore greco dell’Olympiacos. Classe 2002 e in scadenza nel 2027, il giovane talento è seguito anche da colossi come Arsenal e Liverpool, ma il Napoli è pronto a muoversi d’anticipo per blindare i pali con un profilo di respiro internazionale.

Attacco: il sogno Akliouche e la pista Poku

In avanti, la necessità di freschezza è impellente. Se il centravanti danese Rasmus Hojlund appare come l’unico punto fermo, la dirigenza cerca rinforzi sulle fasce e sulla trequarti. L’osservato speciale in Bundesliga è Ernest Poku, ala olandese del Bayer Leverkusen distintasi per una stagione da protagonista con le “Aspirine”. Tuttavia, il vero sogno proibito milita nel Monaco: si tratta di Maghnes Akliouche, trequartista franco-algerino dai piedi vellutati. Già soprannominato da alcuni osservatori come il “nuovo Zidane” per eleganza e visione di gioco, il mancino del club monegasco rappresenta l’investimento ideale per restituire fantasia alla manovra dei campani. Sullo sfondo, i nuovi arrivati Alisson Santos e Giovane dovranno lottare per non finire ai margini del nuovo progetto tecnico.