Calciomercato Napoli, è sfida aperta con una squadra di A per l’obiettivo: una delle due lo prende

Il calciomercato Napoli vede una sfida aperta con una squadra di A per l’obiettivo in attacco, una delle due formazioni lo prende, di chi si tratta

Torino e Napoli sono in lotta per Eljif Elmas, l’attaccante macedone che ha lasciato un ottimo ricordo sia con i granata che con i partenopei, dove ha contribuito al trionfo in campionato. Come riportato oggi da La Stampa, entrambe le società hanno espresso il desiderio di riportarlo in Italia, ma si sono trovate davanti alla stessa risposta da parte del Lipsia: il giocatore potrà partire solo a titolo definitivo, escludendo quindi l’opzione prestito che inizialmente era stata presa in considerazione sia dal Torino che dal Napoli.

Il club tedesco ha inoltre comunicato che eventuali sviluppi potrebbero essere presi in esame solo dopo il 20 agosto, lasciando così alle due squadre un paio di settimane per valutare se ci sarà spazio per un accordo. Nonostante l’interesse concreto di entrambe le formazioni, la richiesta del trasferimento definitivo rappresenta una difficoltà importante, con il Lipsia fermo nella sua posizione di non voler cedere Elmas con una formula diversa.

Entrambe le società dovranno quindi decidere se affrontare la questione con un investimento definitivo o se rinunciare all’affare. Questo impasse potrebbe anche portare le due squadre a esplorare altre opzioni sul mercato, in attesa che la situazione si chiarisca definitivamente. La trattativa di calciomercato, quindi, resta in sospeso, con Elmas che dovrà attendere ancora qualche settimana prima di sapere quale sarà il suo prossimo destino.