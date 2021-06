Calciomercato Napoli, trattativa col Galatasaray per Mario Rui: i dettagli

Calciomercato Napoli: gli azzurri sarebbero in trattativa con il Galatasaray per la cessione di Mario Rui

L’avventura di Mario Rui al Napoli sembra finita, con gli azzurri che cercano con insistenza un nuovo terzino sinistro di livello internazionale. Il portoghese dovrebbe così andar via e il suo futuro potrebbe essere in Turchia.

Come riportato da Sky Sport, infatti, il club partenopeo sarebbe in trattativa con il Galatasaray per la cessione del calciatore. Nelle prossime ore i turchi potrebbero mettere sul piatto un’offerta tra i 5 e i 6 milioni di euro per acquistare Mario Rui.