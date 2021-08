Calciomercato Napoli: via libera alla cessione di Gennaro Tutino. L’attaccante ex Salernitana si trasferirà al Parma

Si è sbloccata la trattativa tra Napoli e Parma per la cessione di Gennaro Tutino. L’ex attaccante della Salernitana svolgerà nelle prossime ore le visite mediche con i gialloblù. Come riportato da Sky Sport, domani arriverà anche l’ufficialità del trasferimento in prestito.