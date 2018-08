Alberto Alaia e Aldo Bruno, ecco i colpi del Novara – FOTO/ESCLUSIVA

Doppio colpo in prospettiva per il Novara, ecco Alberto Alaia e Aldo Bruno: due innesti di qualità per il settore giovanile del club piemontese

Alberto Alaia e Aldo Bruno sono gli ultimi due rinforzi per il settore giovanile del Novara: questo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calcionews24.com. Il club piemontese si è assicurato due dei talenti più interessanti del panorama italiano. Bruno, classe 2004 cresciuto nella scuola calcio Peluso Academy ed ex Pianeta Napoli City, è un interessante terzino sinistro: Mauro Borghetti è riuscito a strapparlo alla folta concorrenza.

Alaia, anche lui classe 2004 ed ex Peluso Academy e Pianeta Napoli City, è un centrale difensivo che era finito sul taccuino dei principali club italiani. Il lavoro di Mauro Borghetti, responsabile del settore giovanile, è stato decisivo: operazione conclusa dalla Ro. An. Football Management di Pasquale De Rosa e Gianluca Anatriello, una garanzia per quanto riguarda i campioni del domani.