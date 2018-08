Falletti lascia il Bologna: è del Palermo, è ufficiale

Calciomercato Palermo, è Cesar Falletti il colpo per la trequarti: ufficiale l’arrivo dell’uruguaiano dal Bologna

Dato l’addio a Coronado, che ha scelto di continuare la carriera in Qatar, il Palermo ha individuato il nuovo punto luce della formazione di Tedino: è ufficiale l’arrivo dal Bologna del fantasista Cesar Falletti. Il trequartista, ex Ternana, sbarca in Sicilia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019.

Ecco la nota diramata dal club di proprietà Joey Saputo tramite il sito internet: «Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto all’US Città di Palermo il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Cesar Falletti a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019». L’uruguaiano pronto a trascinare la formazione di Tedino, sarà lui il nuovo partner di bomber Nestorovski!