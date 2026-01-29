Calciomercato Parma, scatenati i ducali! Dopo Nicolussi Caviglia e Carboni, ecco gli altre due colpi

Calciomercato Parma, i ducali non lasciano anzi raddoppiano! Dopo Nicolussi Caviglia e Carboni, ecco i nomi

Il calciomercato del Parma è in piena ebollizione. La Gazzetta dello Sport scrive che il club ducale sta lavorando alacremente per rinforzare la rosa a disposizione del mister, chiudendo ben quattro operazioni in rapida successione e pianificando le ultime mosse per completare il reparto arretrato.



Dopo aver svolto le visite mediche di rito con Franco Carboni e Hans Nicolussi Caviglia nella mattinata di ieri, la dirigenza crociata ha definito altri due innesti importanti. Il primo riguarda il reparto offensivo: con le partenze di Cutrone (destinazione Monza) e Djuric (alla Cremonese), era necessario un vice-Pellegrino. La scelta è ricaduta sul francese Nesta Elphege, prelevato dal Grenoble. Elphege è un centravanti imponente di 196 centimetri, mancino e fisicamente molto simile all’argentino già in rosa. Reduce da 17 presenze, 4 gol e 3 assist in Ligue 2, dovrà ora adattarsi al tatticismo del calcio italiano. Là davanti, al Parma non mancano certo centimetri e muscoli: l’arrivo di un centrocampista di qualità come Nicolussi Caviglia, da affiancare a Bernabè e al mediano Keita, servirà proprio ad alzare il livello tecnico per servire palloni giocabili ai colossi d’attacco.



L’operazione più intrigante in prospettiva riguarda però Lucas Scarlato. Il fantasista argentino, nato nel 2009, è considerato un vero e proprio “baby-fenomeno”. Il suo addio al River Plate per approdare a Parma, sfruttando la legge sulla potestà genitoriale, ha scatenato un putiferio in patria. Tuttavia, i due club hanno trovato un accordo professionale che prevede benefici economici futuri per il River. Scarlato verrà inserito gradualmente in prima squadra, seguito con attenzione nel suo percorso di crescita.



Il mercato del Parma, però, non è ancora finito. L’emergenza difesa preoccupa: con Valenti fuori per un mese (infortunio muscolare) e Ndiaye ancora alle prese con la rieducazione post-intervento per pubalgia, la priorità assoluta ora è trovare un difensore centrale mancino per completare il reparto.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

