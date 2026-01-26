Calciomercato Parma: due grandi obiettivi per chiudere gennaio! Quali sono i nomi per rinforzare la squadra di Cuesta

Calciomercato Parma: per rinforzare la rosa di Cuesta i ducali potrebbero piazzare questi due colpi da qui a fine sessione. Tutti i dettagli

Il Parma non vuole lasciare nulla al caso. Il direttore sportivo Cherubini è al lavoro su due tavoli contemporaneamente per puntellare sia il centrocampo che la corsia esterna. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club emiliano ha avviato contatti concreti per due profili specifici: Olivier Deman e Hans Nicolussi Caviglia.

La freccia mancina: Olivier Deman

Il primo nome sulla lista è quello di Olivier Deman. Esterno sinistro belga, già nel giro della sua Nazionale, Deman è un giocatore di grande corsa e duttilità tattica. Nasce come ala ma ha imparato a disimpegnarsi con efficacia anche come “quinto” di centrocampo o terzino di spinta. Per lui, il Parma sta lavorando sulla base di un prestito. L’obiettivo è regalare a Cuesta un’alternativa valida sulla fascia mancina, capace di garantire sovrapposizioni e cross precisi per gli attaccanti. La trattativa è in corso e i contatti con l’entourage e il club di appartenenza sono vivi per cercare l’intesa sulla formula.

Qualità in mezzo: Nicolussi Caviglia

Parallelamente, si cerca fosforo in mediana. Il nome caldo è quello di Hans Nicolussi Caviglia. Centrocampista centrale classe 2000, cresciuto nel vivaio della Juventus, è un giocatore dotato di ottima tecnica di base, visione di gioco e un buon tiro dalla distanza. Dopo aver maturato esperienze importanti in Serie A (tra cui quella con il Venezia), Nicolussi Caviglia cerca una piazza dove poter avere continuità e sentirsi al centro del progetto dopo la parentesi alla Fiorentina. Il Parma lo ha individuato come il tassello ideale per alzare la qualità del palleggio e offrire geometrie diverse rispetto agli attuali interpreti del ruolo.

Obiettivo: chiudere entro il gong

La strategia del Parma è chiara: sfruttare questi ultimi giorni di mercato per consegnare all’allenatore due pedine pronte all’uso. I contatti proseguiranno nelle prossime ore per trasformare gli interessamenti in trattative chiuse. Cuesta attende fiducioso: con Deman e Nicolussi Caviglia, la salvezza (o qualcosa di più) potrebbe essere più vicina.

