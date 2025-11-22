Calciomercato Parma, adesso è ufficiale! I ducali annunciano il nuovo portiere Vicente Guaita: il comunicato ufficiale

Calciomercato Parma: Vicente Guaita è il nuovo portiere dopo l’infortunio di Suzuki, l’annuncio del club

Il Parma ha ufficializzato l’arrivo di Vicente Guaita. Il portiere spagnolo è stato scelto per rinforzare la rosa di Carlos Cuesta dopo l’infortunio di Zion Suzuki, che ha ridotto le opzioni tra i pali. Suzuki, infatti, ha riportato una frattura scomposta al terzo dito della mano sinistra e allo scafoide durante la gara dell’8 novembre contro il Milan. Operato nei giorni successivi, dovrà restare fermo per almeno tre o quattro mesi.

Per colmare il vuoto, il Parma ha puntato su Guaita, svincolato dopo l’ultima stagione al Celta Vigo. Classe 1987, il portiere vanta una carriera di grande esperienza con 149 presenze in Premier League al Crystal Palace e 237 in Liga spagnola.

COMUNICATO – Parma Calcio annuncia che Vicente Guaita Panadero, svincolato dal 1° luglio del 2025, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Il numero di maglia scelto è il 13.

Nato nel 1987 a Torrent, comune della provincia di Valencia, cresce nelle giovanili del Valencia, con cui debutta il 2 ottobre del 2008 in Coppa UEFA. Nel club di Liga resta fino al 2014 prima di passare al Getafe (2014-2018).

Nel 2018 lascia il campionato di massima divisione spagnola per giocare in Premier League con il Crystal Palace, dove rimane cinque stagioni collezionando 154 presenze. Nel 2023 torna in Spagna, firmando per il Celta Vigo.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

