Calciomercato Parma: i ducali ufficializzano l’acquisto a titolo definitivo del francese e i prestiti per i due canterani nerazzurri

L’Inter è in fervida attesa per le ultime mosse di mercato in entrata, ma intanto pensa a sfoltire la rosa. Aspettando Luka Modric e Keita Baldé, il Parma ha ufficializzato l’arrivo di ben tre giocatori nerazzurri. Questo il comunicato: «Parma Calcio 1913 comunica: l’acquisto a titolo definitivo dall’F.C. Internazionale del calciatore Jonathan Biabiany (Parigi, 28 aprile 1988). L’attaccante, che già in passato ha vestito la maglia crociata collezionando 141 presenze e 21 reti, ha firmato un contratto con scadenza 30.06.2019; l’acquisizione a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione a favore del Parma e contro-opzione a favore dell’F.C. Internazionale del calciatore Federico Dimarco (Milano, 10/11/1997); l’acquisizione dall’F.C. Internazionale a titolo temporaneo annuale di Alessandro Bastoni(Casalmaggiore, 13 aprile 1999)»

Ai ducali, freschi di approdo in Serie A, tre ottimi rinforzi in vista dell’obiettivo principale della stagione: la salvezza. Biabiany torna a casa, a titolo definitivo, dopo aver a lungo vestito la maglia crociata, mentra sarà una buona occasione per i due giovani di farsi le ossa nel campionato di Serie A. Dimarco è reduce dal prestito agli svizzeri del Sion ed è atteso al salto di qualità, mentre Bastoni avrà finalmente l’occasione di giocare da titolare dopo l’anno passato quasi esclusivamente in panchina con Gasperini.